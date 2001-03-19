Под Киевом преступники взяли в заложники пожилую женщину и детей

Полиция вместе с сотрудниками СБУ задержали грабителей



25 марта в селе Великополовецкое, Киевской области, в одном из магазинов неизвестные мужчины напали на продавца, избили его и связали ради ограбления. Злоумышленников задержала полиция вместе с сотрудниками СБУ, сообщает



Мужчины также удерживали заложников, после того как скрывались с места кражи. Они взяли в магазине 14 тысяч гривен.



После ограбления мужчины скрылись с места преступления на авто. Полицейские установили машину злоумышленников и начали их преследовать. Водитель авто грабителей, убегая от правоохрателей, не справился с управлением и съехал в кювет — нападающие бросились бежать.



Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки уже в Белой Церкви. Они спрятались в одной из квартир, в тот момент, когда оттуда выходили маленькие дети. «На мольбы их бабушки мужчины отпустили детей, однако оставили в заложниках пожилую женщину. Несмотря на все усилия нападающих, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать грабителей. Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения », — говорится в сообщении.



Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все задержанные являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений.



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Ранее мы сообщали, что под Киевом мужчина ограбил девушку на первом свидании. Во время ролевых игр он связал ей руки липкой лентой, забрав драгоценности и гаджеты. Ограбление произошло в селе Чайки Киево-Святошинского района. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 25 марта в селе Великополовецкое, Киевской области, в одном из магазинов неизвестные мужчины напали на продавца, избили его и связали ради ограбления. Злоумышленников задержала полиция вместе с сотрудниками СБУ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Мужчины также удерживали заложников, после того как скрывались с места кражи. Они взяли в магазине 14 тысяч гривен.После ограбления мужчины скрылись с места преступления на авто. Полицейские установили машину злоумышленников и начали их преследовать. Водитель авто грабителей, убегая от правоохрателей, не справился с управлением и съехал в кювет — нападающие бросились бежать.Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки уже в Белой Церкви. Они спрятались в одной из квартир, в тот момент, когда оттуда выходили маленькие дети. «На мольбы их бабушки мужчины отпустили детей, однако оставили в заложниках пожилую женщину. Несмотря на все усилия нападающих, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать грабителей. Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения », — говорится в сообщении.Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все задержанные являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений.Ранее мы сообщали, что под Киевом мужчина ограбил девушку на первом свидании. Во время ролевых игр он связал ей руки липкой лентой, забрав драгоценности и гаджеты. Ограбление произошло в селе Чайки Киево-Святошинского района.



