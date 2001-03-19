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Под Киевом преступники взяли в заложники пожилую женщину и детей

Под Киевом преступники взяли в заложники пожилую женщину и детейПолиция вместе с сотрудниками СБУ задержали грабителей

25 марта в селе Великополовецкое, Киевской области, в одном из магазинов неизвестные мужчины напали на продавца, избили его и связали ради ограбления. Злоумышленников задержала полиция вместе с сотрудниками СБУ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Мужчины также удерживали заложников, после того как скрывались с места кражи. Они взяли в магазине 14 тысяч гривен.

После ограбления мужчины скрылись с места преступления на авто. Полицейские установили машину злоумышленников и начали их преследовать. Водитель авто грабителей, убегая от правоохрателей, не справился с управлением и съехал в кювет — нападающие бросились бежать.

Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки уже в Белой Церкви. Они спрятались в одной из квартир, в тот момент, когда оттуда выходили маленькие дети. «На мольбы их бабушки мужчины отпустили детей, однако оставили в заложниках пожилую женщину. Несмотря на все усилия нападающих, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать грабителей. Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения », — говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все задержанные являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений.

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Ранее мы сообщали, что под Киевом мужчина ограбил девушку на первом свидании. Во время ролевых игр он связал ей руки липкой лентой, забрав драгоценности и гаджеты. Ограбление произошло в селе Чайки Киево-Святошинского района.
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 Теги: Киев, грабители

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Сегодня, 13:14 » Автор: Татьяна Ларина
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