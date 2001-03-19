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ДТП на Херсонщине: водителя пришлось "вырезать" из кабины

ДТП на Херсонщине: водителя пришлось "вырезать" из кабиныСтолкнулись два грузовика

Столкновение двух грузовиков произошло в Херсонской области, в результате которого кабина одного из транспортных средств сместилось, и в ней зажало водителя. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"24 марта в 22:08 спасатели по охране Алешковского района выехали на место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 10 км трассы Херсон-Мелитополь. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, столкнулся со стоящим грузовым автомобилем с прицепом. В результате кабина автомобиля сместилась, и в ней зажало водителя", - передают спасатели.

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Для того, чтобы разжать конструкции, спасателем пришлось использовать ручной и гидравлический инструмент. Когда 56-летнего мужчины достали, его доставили в больницу.
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 Теги: ДТП, Херсонщина

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Сегодня, 17:34 » Автор: Татьяна Ларина
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