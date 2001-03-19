Раздел: Происшествия
В Киеве задержан координатор сети антиукраинских интернет-ресурсов
СБУ изъяли переписку с «куратором».
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских Интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого «министерства информации и связи ДНР».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Как сообщает ведомство, правоохранители установили, что житель столицы с 2015 года за материальное вознаграждение систематически размещал на страницах социальных сетей призывы к захвату государственной власти, поддержки военной агрессии против Украины. Об этом пишут Новости Донбасса.
Он «привлек» к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов из «ДНР», еще несколько человек. Во время обыска по месту жительства координатора сети сотрудники СБУ изъяли переписку с «куратором», в которой содержались конкретные задачи и информация о перечислении средств за выполненную работу. Правоохранители также обнаружили учетные записи, из которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.
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В ходе проведения следственных действий злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание представителя так называемой «ДНР» и получал за это денежное вознаграждение. Решается вопрос о сообщении координатору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к функционированию антиукраинской Интернет-сети.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских Интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого «министерства информации и связи ДНР».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Как сообщает ведомство, правоохранители установили, что житель столицы с 2015 года за материальное вознаграждение систематически размещал на страницах социальных сетей призывы к захвату государственной власти, поддержки военной агрессии против Украины. Об этом пишут Новости Донбасса.
Он «привлек» к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов из «ДНР», еще несколько человек. Во время обыска по месту жительства координатора сети сотрудники СБУ изъяли переписку с «куратором», в которой содержались конкретные задачи и информация о перечислении средств за выполненную работу. Правоохранители также обнаружили учетные записи, из которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.
Читайте также: В СБУ объяснили, зачем нужна блокировка ВКонтакте
В ходе проведения следственных действий злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание представителя так называемой «ДНР» и получал за это денежное вознаграждение. Решается вопрос о сообщении координатору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к функционированию антиукраинской Интернет-сети.
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