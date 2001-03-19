» » В Киеве задержан координатор сети антиукраинских интернет-ресурсов
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве задержан координатор сети антиукраинских интернет-ресурсов

В Киеве задержан координатор сети антиукраинских интернет-ресурсовСБУ изъяли переписку с «куратором».

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских Интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого «министерства информации и связи ДНР».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Как сообщает ведомство, правоохранители установили, что житель столицы с 2015 года за материальное вознаграждение систематически размещал на страницах социальных сетей призывы к захвату государственной власти, поддержки военной агрессии против Украины. Об этом пишут Новости Донбасса.

Он «привлек» к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов из «ДНР», еще несколько человек. Во время обыска по месту жительства координатора сети сотрудники СБУ изъяли переписку с «куратором», в которой содержались конкретные задачи и информация о перечислении средств за выполненную работу. Правоохранители также обнаружили учетные записи, из которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.

Читайте также: В СБУ объяснили, зачем нужна блокировка ВКонтакте

В ходе проведения следственных действий злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание представителя так называемой «ДНР» и получал за это денежное вознаграждение. Решается вопрос о сообщении координатору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к функционированию антиукраинской Интернет-сети.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, куратор, СБУ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:53 » Автор: Едгар Букмирза
     32
     0

Похожие новости по теме

СБУ задержала полицейского, работавшего на ФСБ СБУ задержала полицейского, работавшего на ФСБ

Мужчину подозревают в госизмене.

Арестованы организаторы «Киевской народной республики» Арестованы организаторы «Киевской народной республики»

Организаторы разработали и распространяли символику фейковой "республики", демонстративно подобную той, что используют боевики "ДНР" и "ЛНР".

Прокуратура заинтересовалась украинцем за антигосударственные посты в соцсети Прокуратура заинтересовалась украинцем за антигосударственные посты в соцсети

Житель Закарпатья призывал к свержению государственной власти.

Относительно Януковича открыто еще одно уголовное дело: всему виной сегодняшнее заявление экс-президента Относительно Януковича открыто еще одно уголовное дело: всему виной сегодняшнее заявление экс-президента

ГПУ возбудила уголовное производство в отношении Виктора Януковича за новые призывы к свержению конституционного строя.

В Донецке задержали одного из лидеров сепаратистского движения В Донецке задержали одного из лидеров сепаратистского движения

Сотрудники СБУ задержали Михаила Чумаченко, который является лидером «Народного ополчения Донбасса», по обвинению в сепаратизме.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх