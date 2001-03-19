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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали экс-главу харьковской полиции: названа причина

В Киеве задержали экс-главу харьковской полиции: названа причинаМужчина оказывал сопротивление.

В Киеве за вождение в нетрезвом виде задержали бывшего главу патрульной полиции Харькова - Мельника Евгения Александровича.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

“По его словам, он сидел на заднем сиденье, а его автомобиль сам проехал на запрещающий сигнал светофора (возле ТРЦ Lavina), из-за чего за ним и началось преследование”, - сказано в сообщении.

По данным сообщества, сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Мужчина оказывал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем ударил его в лицо. Нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа.

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Как сообщается, у Мельника были признаки алкогольного опьянения, однако проходить проверку на месте он отказался и поехал к врачу-наркологу. Говорит, что знает простой способ как признать протокол недействительным.

По данным интернет-сообщества, на экс-главу харьковской патрульной полиции в 2014 уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения.
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 Теги: Мужчина, полиция, Киев

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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