В Киеве у ТЦ столкнулись два авто: есть пострадавшие

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Сегодня, 26 марта, в столице возле торгового центра "Караван" на улице Луговая произошла авария. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. У авто сильно повреждены передние части кузова.Предварительно, есть пострадавшие. На место прибыла скорая помощь и полиция.