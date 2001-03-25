Раздел: Происшествия
В Киеве у ТЦ столкнулись два авто: есть пострадавшие
Произошло лобовое столкновение автомобилей.
Сегодня, 26 марта, в столице возле торгового центра "Караван" на улице Луговая произошла авария. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. У авто сильно повреждены передние части кузова.
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Предварительно, есть пострадавшие. На место прибыла скорая помощь и полиция.
Сегодня, 26 марта, в столице возле торгового центра "Караван" на улице Луговая произошла авария. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. У авто сильно повреждены передние части кузова.
Читайте также: ДТП в Киеве: столкнулись Nissan и ВАЗ
Предварительно, есть пострадавшие. На место прибыла скорая помощь и полиция.
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