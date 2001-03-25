В Киеве УАЗ врезался в Range Rover

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В столице на Столичном шоссе, 24 возле ресторана "Купеческий Двор" сегодня, 26 марта, произошло очередное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.Водитель автомобиля "УАЗ" не смог справиться с управление и врезался во внедорожник "Range Rover". На месте ожидают патрульную полицию. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.