Раздел: Происшествия
В Киеве УАЗ врезался в Range Rover
В этой аварии обошлось без пострадавших.
В столице на Столичном шоссе, 24 возле ресторана "Купеческий Двор" сегодня, 26 марта, произошло очередное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
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Водитель автомобиля "УАЗ" не смог справиться с управление и врезался во внедорожник "Range Rover". На месте ожидают патрульную полицию. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
В столице на Столичном шоссе, 24 возле ресторана "Купеческий Двор" сегодня, 26 марта, произошло очередное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Читайте также: В Киеве авто влетело в отбойник: машина вдребезги
Водитель автомобиля "УАЗ" не смог справиться с управление и врезался во внедорожник "Range Rover". На месте ожидают патрульную полицию. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
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