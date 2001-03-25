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Раздел: Происшествия  
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В Киеве девушка пыталась покончить с собой

В Киеве девушка пыталась покончить с собойДевушка вскрыла себе вены.

Вчера, 25 марта, в столице в одной из квартир в доме на ул. Архипенко девушка пыталась покончить с собой, вскрыв себе вены. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети.

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Местную жительницу спас сожитель, который вызвал врачей. Кровотечение удалось установить. Девушке 18-20 лет. Причины такого поступка пока неизвестны, их выясняют правоохранители.
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 Теги: Киев, самоубийство

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Сегодня, 13:12 » Автор: Татьяна Шедько
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