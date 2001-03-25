В Киеве девушка пыталась покончить с собой

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вчера, 25 марта, в столице в одной из квартир в доме на ул. Архипенко девушка пыталась покончить с собой, вскрыв себе вены. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети.Местную жительницу спас сожитель, который вызвал врачей. Кровотечение удалось установить. Девушке 18-20 лет. Причины такого поступка пока неизвестны, их выясняют правоохранители.