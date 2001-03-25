В Харькове студент-иностранец выбросился из окна 12-го этажа

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Трагедия произошла вчера, 25 марта, около 14:50 в Харькове. Об этом сообщили в областной полиции.На место прибыли полицейские, которые выяснили, что погибший - гражданин другого государства, который учился в одном из вузов Днепра. Знакомые поделились, что он приехал в Харьков в гости. Также известно, что у него были проблемы с деньгами.Полиция сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.