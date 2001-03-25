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Раздел: Происшествия  
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В Харькове студент-иностранец выбросился из окна 12-го этажа

В Харькове студент-иностранец выбросился из окна 12-го этажаПарень учился в одном из вузов Днепра.

Трагедия произошла вчера, 25 марта, около 14:50 в Харькове. Об этом сообщили в областной полиции.

На место прибыли полицейские, которые выяснили, что погибший - гражданин другого государства, который учился в одном из вузов Днепра. Знакомые поделились, что он приехал в Харьков в гости. Также известно, что у него были проблемы с деньгами.

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Полиция сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.
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 Теги: Харьков, студент, самоубийство

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Сегодня, 14:30 » Автор: Татьяна Шедько
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