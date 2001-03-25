Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина вез в метро мешки с порохом
У мужчины изъяли 2,5 килограмма пороха.
Сегодня, 26 марта, в столице на станции метро Вокзальная задержали 25-летнего уроженца Полтавской области. Об это сообщили в киевской полиции.
«Во время несения службы на станции метро Вокзальная полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой, который заметно нервничал. Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом», - сказано в сообщении.
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Куда и зачем мужчина вез мешки с порохом, пока неизвестно.
Сегодня, 26 марта, в столице на станции метро Вокзальная задержали 25-летнего уроженца Полтавской области. Об это сообщили в киевской полиции.
«Во время несения службы на станции метро Вокзальная полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой, который заметно нервничал. Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом», - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве у польского консульства произошла потасовка, - СМИ
Куда и зачем мужчина вез мешки с порохом, пока неизвестно.
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