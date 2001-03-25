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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина вез в метро мешки с порохом

В Киеве мужчина вез в метро мешки с порохом У мужчины изъяли 2,5 килограмма пороха.

Сегодня, 26 марта, в столице на станции метро Вокзальная задержали 25-летнего уроженца Полтавской области. Об это сообщили в киевской полиции.

«Во время несения службы на станции метро Вокзальная полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой, который заметно нервничал. Правоохранители остановили его для проверки личности, а в сумке обнаружили несколько пакетов с неизвестным порошкообразным веществом», - сказано в сообщении.

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Куда и зачем мужчина вез мешки с порохом, пока неизвестно.
В Киеве мужчина вез в метро мешки с порохом
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 16:27 » Автор: Татьяна Шедько
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