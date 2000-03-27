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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту

В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Из-за ремонтных работ 27 марта в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту и путепроводами возле Северного моста.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

График ограничения движения:

с 10:00 до 14:00 по путепроводу через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

с 14:00 до 19:00 по путепроводу через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении ст. м. "Почайна" ( "Петровка");

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с 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки;

с 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

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Вчера, 23:53 » Автор: Едгар Букмирза
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