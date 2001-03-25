Раздел: Происшествия
В Киеве столкнулись два автомобиля: образовалась большая пробка
На выезде с Троещины образовалась огромная пробка.
В столице сегодня, 27 марта, произошло ДТП, из-за которого образовалась большая пробка. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.
«На проспекте Генерала Ватутина столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло в средней и правой полосах движения. В результате, в направлении станции метро Почайна образовалась пробка», - сказано в сообщении.
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Предварительно, в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия ожидают приезд полиции.
В столице сегодня, 27 марта, произошло ДТП, из-за которого образовалась большая пробка. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.
«На проспекте Генерала Ватутина столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло в средней и правой полосах движения. В результате, в направлении станции метро Почайна образовалась пробка», - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель на Chery врезался в дерево
Предварительно, в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия ожидают приезд полиции.
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