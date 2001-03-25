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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись два автомобиля: образовалась большая пробка

В Киеве столкнулись два автомобиля: образовалась большая пробкаНа выезде с Троещины образовалась огромная пробка.

В столице сегодня, 27 марта, произошло ДТП, из-за которого образовалась большая пробка. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.

«На проспекте Генерала Ватутина столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло в средней и правой полосах движения. В результате, в направлении станции метро Почайна образовалась пробка», - сказано в сообщении.

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Предварительно, в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия ожидают приезд полиции.
В Киеве столкнулись два автомобиля: образовалась большая пробка
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:17 » Автор: Татьяна Шедько
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