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Раздел: Происшествия  
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В Харькове патрульное авто влетело в торговый павильон

В Харькове патрульное авто влетело в торговый павильонМашина получила серьезные повреждения.

Сегодня, 27 марта, около 04:40 в Харькове на территории рынка "Барабашово" автомобиль патрульных врезался в один из торговых павильонов. Об этом сообщили сегодня в отделе коммуникации патрульной полиции.

Водитель Toyota Prius не справился с управлением и въехал в стену торговой точки. К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобиль получил повреждения.

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На патрульного уже составлен админпротокол. Работники рынка сообщили, что из-за аварии в некоторых павильонах нет электричества, т.к. была повреждена электропроводка.
В Харькове патрульное авто влетело в торговый павильон
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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 13:17 » Автор: Татьяна Шедько
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