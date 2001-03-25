В Харькове патрульное авто влетело в торговый павильон

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Сегодня, 27 марта, около 04:40 в Харькове на территории рынка "Барабашово" автомобиль патрульных врезался в один из торговых павильонов. Об этом сообщили сегодня в отделе коммуникации патрульной полиции.Водитель Toyota Prius не справился с управлением и въехал в стену торговой точки. К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобиль получил повреждения.На патрульного уже составлен админпротокол. Работники рынка сообщили, что из-за аварии в некоторых павильонах нет электричества, т.к. была повреждена электропроводка.