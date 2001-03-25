Раздел: Происшествия
В Киеве, упав с высоты, насмерть разбился мужчина
Точные обстоятельства смерти выясняются.
В Киеве на Лобачевского, 7/14 сегодня, 27 марта, погиб мужчина, упав с высоты. Об этом сообщили «Киев Оперативный».
«Смертельное падение с высоты произошло сегодня на Лобачевского, 7/14. Сейчас все обстоятельства выясняются. На месте работают бойцы КАРС и полицейские», - сказано в сообщении.
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Точные причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
В Киеве на Лобачевского, 7/14 сегодня, 27 марта, погиб мужчина, упав с высоты. Об этом сообщили «Киев Оперативный».
«Смертельное падение с высоты произошло сегодня на Лобачевского, 7/14. Сейчас все обстоятельства выясняются. На месте работают бойцы КАРС и полицейские», - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве Renault столкнулся с фурой: есть погибший
Точные причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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