В Киеве, упав с высоты, насмерть разбился мужчина

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В Киеве на Лобачевского, 7/14 сегодня, 27 марта, погиб мужчина, упав с высоты. Об этом сообщили «Киев Оперативный».«Смертельное падение с высоты произошло сегодня на Лобачевского, 7/14. Сейчас все обстоятельства выясняются. На месте работают бойцы КАРС и полицейские», - сказано в сообщении.Точные причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.