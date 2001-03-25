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Раздел: Происшествия  
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В Киеве, упав с высоты, насмерть разбился мужчина

В Киеве, упав с высоты, насмерть разбился мужчинаТочные обстоятельства смерти выясняются.

В Киеве на Лобачевского, 7/14 сегодня, 27 марта, погиб мужчина, упав с высоты. Об этом сообщили «Киев Оперативный».

«Смертельное падение с высоты произошло сегодня на Лобачевского, 7/14. Сейчас все обстоятельства выясняются. На месте работают бойцы КАРС и полицейские», - сказано в сообщении.

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Точные причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
В Киеве, упав с высоты, насмерть разбился мужчина
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 Теги: Киев, гибель

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Сегодня, 13:47 » Автор: Татьяна Шедько
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