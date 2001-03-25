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Раздел: Происшествия  
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Гибель мужчины на киевской стройке: новые подробности

Гибель мужчины на киевской стройке: новые подробностиМужчину нашли на стройке жилкомплекса.

Сегодня, 27 марта, в столице в переулке Лобачевского, 7 нашли тело мужчины, упавшего с высоты. Об этом сообщает Информатор.

Стали известны некоторые подробности инцидента. Тело парня 1993 года рождения нашли на 13 этаже недостроенного блока жилого комплекса. Вероятно, он упал с 21 или 22 этажа соседнего здания.

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Спасатели отметили, что парня искали со вчерашнего дня. Чтобы добраться до тела, пришлось пробить проем в стене. Правоохранители пока не комментируют событие, точная причина смерти устанавливается.

Гибель мужчины на киевской стройке: новые подробности
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 Теги: Киев, гибель

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Сегодня, 15:01 » Автор: Татьяна Шедько
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