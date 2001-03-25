В Киеве столкнулись два внедорожника: есть пострадавшие

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Сегодня, 27 марта, в столице на проспекте Академика Заболотного произошла авария. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«Столкнулись два внедорожника. Разворот и боковой удар. На месте работают патрульная полиция и скорая помощь», - написали в сообщении.Правоохранители должны выяснить точные обстоятельства инцидента.