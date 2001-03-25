На Киевщине автомобиль сбил пешехода и скрылся

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ДТП произошло вчера, 27 марта, ночью в Белоцерковском районе в селе Шкаривка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.Автомобиль ЗАЗ сбил пешехода и уехал с места происшествия. Полицейские задержали водителя по горячим следам. Им оказался 34-летний житель Белой церкви. В его крови обнаружили 1,9 промиле алкоголя. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.