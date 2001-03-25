Раздел: Происшествия
На Киевщине автомобиль сбил пешехода и скрылся
Водитель оказался пьян.
ДТП произошло вчера, 27 марта, ночью в Белоцерковском районе в селе Шкаривка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
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Автомобиль ЗАЗ сбил пешехода и уехал с места происшествия. Полицейские задержали водителя по горячим следам. Им оказался 34-летний житель Белой церкви. В его крови обнаружили 1,9 промиле алкоголя. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
ДТП произошло вчера, 27 марта, ночью в Белоцерковском районе в селе Шкаривка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
Читайте также: В Киеве Mercedes врезался в отбойник: образовался затор
Автомобиль ЗАЗ сбил пешехода и уехал с места происшествия. Полицейские задержали водителя по горячим следам. Им оказался 34-летний житель Белой церкви. В его крови обнаружили 1,9 промиле алкоголя. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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