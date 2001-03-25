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Раздел: Происшествия  
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В Броварах женщина пыталась утопиться в ванной

В Броварах женщина пыталась утопиться в ванной Женщину успели спасти полицейские.

Происшествие случилось в Броварах. В полицию обратилась 17-летняя дочь женщины, которая обеспокоилась тем, что мама не отвечает на звонки, хотя находится дома. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.

Полицейские с разрешения девушки выбили дверь и нашли 40-летнюю женщину погруженную в ванну. Они оказали ей первую помощь и успели спасти ей жизнь. После – вызвали «скорую» и передали местную жительницу врачам.

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Женщина оставила предсмертную записку. Вероятной причиной такого шага стала недавняя смерть мужа.
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 Теги: Бровары, самоубийство

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Сегодня, 11:53 » Автор: Татьяна Шедько
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