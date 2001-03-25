В Броварах женщина пыталась утопиться в ванной

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Происшествие случилось в Броварах. В полицию обратилась 17-летняя дочь женщины, которая обеспокоилась тем, что мама не отвечает на звонки, хотя находится дома. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.Полицейские с разрешения девушки выбили дверь и нашли 40-летнюю женщину погруженную в ванну. Они оказали ей первую помощь и успели спасти ей жизнь. После – вызвали «скорую» и передали местную жительницу врачам.Женщина оставила предсмертную записку. Вероятной причиной такого шага стала недавняя смерть мужа.