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Раздел: Происшествия  
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В Днепре парень открыл стрельбу по окнам квартир

В Днепре парень открыл стрельбу по окнам квартирПарня задержали сотрудники полиции.

Стрельба произошла в Днепре на улице Роторная, 27. Об этом сообщили в областной полиции.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что ему в окна стреляю. Мужчина сделал замечание стрелку, однако тот начал стрелять в него.

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На место приехали сотрудники полиции, которые нашли 22-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Он стрелял по окнам из пневматического оружия, у него был еще и газовый баллончик. Парня задержали для выяснения обстоятельств.
В Днепре парень открыл стрельбу по окнам квартир

В Днепре парень открыл стрельбу по окнам квартир
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 Теги: Днепр, стрельба

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Сегодня, 13:35 » Автор: Татьяна Шедько
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