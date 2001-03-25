Раздел: Происшествия
В Днепре парень открыл стрельбу по окнам квартир
Парня задержали сотрудники полиции.
Стрельба произошла в Днепре на улице Роторная, 27. Об этом сообщили в областной полиции.
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что ему в окна стреляю. Мужчина сделал замечание стрелку, однако тот начал стрелять в него.
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На место приехали сотрудники полиции, которые нашли 22-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Он стрелял по окнам из пневматического оружия, у него был еще и газовый баллончик. Парня задержали для выяснения обстоятельств.
Стрельба произошла в Днепре на улице Роторная, 27. Об этом сообщили в областной полиции.
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что ему в окна стреляю. Мужчина сделал замечание стрелку, однако тот начал стрелять в него.
Читайте также: В Днепре мужчина избил жену с ее любовниками и выбросил обнаженных на улицу
На место приехали сотрудники полиции, которые нашли 22-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Он стрелял по окнам из пневматического оружия, у него был еще и газовый баллончик. Парня задержали для выяснения обстоятельств.
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