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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине пенсионеров убили за несколько тысяч долларов

На Киевщине пенсионеров убили за несколько тысяч долларовСупружескую пару убили родственники их соседки.

Происшествие случилось в Киевской области. Грабители пытали и убили супружескую пару пенсионеров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Мотивом убийства стало то, что потерпевшая женщина сдавала в аренду квартиры и постоянно имела средства. Так, бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше», - поделились в прокуратуре.

47-летняя женщина и 52-летний мужчина узнали у бабушки о том, что ее соседи сдают квартиру и имеют деньги. Они приехали с Польши и решили ограбить пенсионеров. Они пытали супружескую пару, убили их и вынесли из дома 3,5 тыс. долларов.

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Мужчина вернулся с большей частью денег в Польшу, а жена отдала долги и осталась в Украине. Женщину уже задержали. Мужчине сообщено о подозрении.
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 Теги: Киевская область, убийство

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Сегодня, 15:35 » Автор: Татьяна Шедько
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