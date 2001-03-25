На Киевщине пенсионеров убили за несколько тысяч долларов

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Происшествие случилось в Киевской области. Грабители пытали и убили супружескую пару пенсионеров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.«Мотивом убийства стало то, что потерпевшая женщина сдавала в аренду квартиры и постоянно имела средства. Так, бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше», - поделились в прокуратуре.47-летняя женщина и 52-летний мужчина узнали у бабушки о том, что ее соседи сдают квартиру и имеют деньги. Они приехали с Польши и решили ограбить пенсионеров. Они пытали супружескую пару, убили их и вынесли из дома 3,5 тыс. долларов.Мужчина вернулся с большей частью денег в Польшу, а жена отдала долги и осталась в Украине. Женщину уже задержали. Мужчине сообщено о подозрении.