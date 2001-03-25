В Киеве девушка выбросилась из окна многоэтажки

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В Киеве на Глушкова 47 девушка выбросилась из окна многоэтажки. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в социальной сети.«Девушка-донор крови, без ноги, около 30 лет, выбросилась из окна многоэтажки на Глушкова 47. Погибла мгновенно», - сказано в сообщении.На место прибыли полицейские и медики. Ситуацию пока никак не комментировали. Обстоятельства трагического инцидента сейчас выясняются.