Жуткое самоубийство: в Киеве женщина-донор покончила с собой

О причинах такого поступка никто не знает.



Вечером 28 марта в Киеве из окна одной из многоэтажек выпрыгнула девушка-донор, которая была без ноги.

Об этом пишет



Отмечается, что трагедия произошла на улице Глушкова, 47.



К сожалению, в результате падения она погибла мгновенно.



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Добавим, что на месте работали полицейские и бригада "скорой". Также должны были прибыть следственно-оперативная группа и эксперты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вечером 28 марта в Киеве из окна одной из многоэтажек выпрыгнула девушка-донор, которая была без ноги.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Отмечается, что трагедия произошла на улице Глушкова, 47.К сожалению, в результате падения она погибла мгновенно.Добавим, что на месте работали полицейские и бригада "скорой". Также должны были прибыть следственно-оперативная группа и эксперты.



