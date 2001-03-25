Раздел: Происшествия
Жуткое самоубийство: в Киеве женщина-донор покончила с собой
О причинах такого поступка никто не знает.
Вечером 28 марта в Киеве из окна одной из многоэтажек выпрыгнула девушка-донор, которая была без ноги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отмечается, что трагедия произошла на улице Глушкова, 47.
К сожалению, в результате падения она погибла мгновенно.
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Добавим, что на месте работали полицейские и бригада "скорой". Также должны были прибыть следственно-оперативная группа и эксперты.
Вечером 28 марта в Киеве из окна одной из многоэтажек выпрыгнула девушка-донор, которая была без ноги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отмечается, что трагедия произошла на улице Глушкова, 47.
К сожалению, в результате падения она погибла мгновенно.
Читайте также: Оставила записку: на Харьковщине женщина покончила с собой
Добавим, что на месте работали полицейские и бригада "скорой". Также должны были прибыть следственно-оперативная группа и эксперты.
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