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Раздел: Происшествия  
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Жуткое самоубийство: в Киеве женщина-донор покончила с собой

Жуткое самоубийство: в Киеве женщина-донор покончила с собой О причинах такого поступка никто не знает.

Вечером 28 марта в Киеве из окна одной из многоэтажек выпрыгнула девушка-донор, которая была без ноги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отмечается, что трагедия произошла на улице Глушкова, 47.

К сожалению, в результате падения она погибла мгновенно.

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Добавим, что на месте работали полицейские и бригада "скорой". Также должны были прибыть следственно-оперативная группа и эксперты.
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 Теги: самоубийство, женщина, Киев

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Сегодня, 20:41 » Автор: Едгар Букмирза
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