Раздел: Происшествия
В Киеве начали проверять уровень пожарной безопасности кинотеатров
Владимир Гройсман поручил провести масштабные проверки торговых центров Украины.
По поручению Кабмина спасатели Киевского гарнизона готовятся к проведению проверок торговых и торгово-развлекательных центров столицы и других объектов с большим скоплением людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Главным управлением ГСЧС Киева готовятся необходимые документы и формируются комиссии, которые будут осуществлять проверки столичных объектов с большим скоплением людей. Проверки будут проводится в соответствии с требованиями закона “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”
В ходе проверок, особое внимание будет уделяться соответствию путей эвакуации, работоспособности систем противопожарной защиты и управления эвакуацией людей, обеспеченности объектов внешним и внутренним противопожарным водоснабжением, наличия и работоспособности первичных средств пожаротушения, состояния электросетей и электрооборудования объектов и тому подобное.
Кроме этого, с целью обучения персонала объектов действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, отработка порядка эвакуации посетителей и персонала, а также принятия первоочередных мер по ликвидации возгораний в начальной стадии, планируется проведение занятий на противопожарную тематику, по привлечению пожарно-спасательной техники .
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Напомним, что сегодня, 28 марта 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести масштабные проверки торговых центров Украины после пожара в российском городе Кемерово. Об этом он сообщил во время заседания правительства.
По поручению Кабмина спасатели Киевского гарнизона готовятся к проведению проверок торговых и торгово-развлекательных центров столицы и других объектов с большим скоплением людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Главным управлением ГСЧС Киева готовятся необходимые документы и формируются комиссии, которые будут осуществлять проверки столичных объектов с большим скоплением людей. Проверки будут проводится в соответствии с требованиями закона “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”
В ходе проверок, особое внимание будет уделяться соответствию путей эвакуации, работоспособности систем противопожарной защиты и управления эвакуацией людей, обеспеченности объектов внешним и внутренним противопожарным водоснабжением, наличия и работоспособности первичных средств пожаротушения, состояния электросетей и электрооборудования объектов и тому подобное.
Кроме этого, с целью обучения персонала объектов действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, отработка порядка эвакуации посетителей и персонала, а также принятия первоочередных мер по ликвидации возгораний в начальной стадии, планируется проведение занятий на противопожарную тематику, по привлечению пожарно-спасательной техники .
Читайте также: В Киеве остановят работу ТЦ с нарушениями пожарной безопасности
Напомним, что сегодня, 28 марта 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести масштабные проверки торговых центров Украины после пожара в российском городе Кемерово. Об этом он сообщил во время заседания правительства.
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