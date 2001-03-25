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Раздел: Происшествия  
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В Киеве начали проверять уровень пожарной безопасности кинотеатров

В Киеве начали проверять уровень пожарной безопасности кинотеатровВладимир Гройсман поручил провести масштабные проверки торговых центров Украины.

По поручению Кабмина спасатели Киевского гарнизона готовятся к проведению проверок торговых и торгово-развлекательных центров столицы и других объектов с большим скоплением людей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Главным управлением ГСЧС Киева готовятся необходимые документы и формируются комиссии, которые будут осуществлять проверки столичных объектов с большим скоплением людей. Проверки будут проводится в соответствии с требованиями закона “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”

В ходе проверок, особое внимание будет уделяться соответствию путей эвакуации, работоспособности систем противопожарной защиты и управления эвакуацией людей, обеспеченности объектов внешним и внутренним противопожарным водоснабжением, наличия и работоспособности первичных средств пожаротушения, состояния электросетей и электрооборудования объектов и тому подобное.

Кроме этого, с целью обучения персонала объектов действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, отработка порядка эвакуации посетителей и персонала, а также принятия первоочередных мер по ликвидации возгораний в начальной стадии, планируется проведение занятий на противопожарную тематику, по привлечению пожарно-спасательной техники .

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Напомним, что сегодня, 28 марта 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести масштабные проверки торговых центров Украины после пожара в российском городе Кемерово. Об этом он сообщил во время заседания правительства.
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 Теги: Киев, Владимир Гройсман, кинотеатр

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Сегодня, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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