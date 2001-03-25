Под Киевом столкнулись автомобили: есть пострадавшие

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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 29 марта, на Варшавской трассе под Киевом. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.Авария произошла при участии, как минимум, двух автомобилей. В сообщении сказано, что есть пострадавшие. Однако кто и именно пострадал и характер травм пока неизвестен. На место прибыли четыре автомобиля "скорой помощи". Причина аварии уточняется.