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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом столкнулись автомобили: есть пострадавшие

Под Киевом столкнулись автомобили: есть пострадавшиеПричина аварии пока неизвестна.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 29 марта, на Варшавской трассе под Киевом. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

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Авария произошла при участии, как минимум, двух автомобилей. В сообщении сказано, что есть пострадавшие. Однако кто и именно пострадал и характер травм пока неизвестен. На место прибыли четыре автомобиля "скорой помощи". Причина аварии уточняется.
Под Киевом столкнулись автомобили: есть пострадавшие
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:13 » Автор: Татьяна Шедько
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