В Киеве столкнулись Renault и Жигули: один из водителей в больнице

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Сегодня около 10:20 в Киеве на Большой окружной произошла авария. Об этом сообщает Информатор.Напротив авторынка произошло столкновение двух автомобилей - Renault Symbol и ВАЗ-2101. Мимо месте аварии проезжал автомобиль «скорой помощи», который остановился и забрал в больницу водителя ВАЗа.Врачи и полицейские от комментариев отказались. В сторону Жулянского путепровода образовалась большая пробка.