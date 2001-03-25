Раздел: Происшествия
В Киеве столкнулись Renault и Жигули: один из водителей в больнице
Из-за ДТП образовалась большая пробка.
Сегодня около 10:20 в Киеве на Большой окружной произошла авария. Об этом сообщает Информатор.
Напротив авторынка произошло столкновение двух автомобилей - Renault Symbol и ВАЗ-2101. Мимо месте аварии проезжал автомобиль «скорой помощи», который остановился и забрал в больницу водителя ВАЗа.
Читайте также: В Киеве cтолкнулись два автомобиля: образовалась большая пробка
Врачи и полицейские от комментариев отказались. В сторону Жулянского путепровода образовалась большая пробка.
Сегодня около 10:20 в Киеве на Большой окружной произошла авария. Об этом сообщает Информатор.
Напротив авторынка произошло столкновение двух автомобилей - Renault Symbol и ВАЗ-2101. Мимо месте аварии проезжал автомобиль «скорой помощи», который остановился и забрал в больницу водителя ВАЗа.
Читайте также: В Киеве cтолкнулись два автомобиля: образовалась большая пробка
Врачи и полицейские от комментариев отказались. В сторону Жулянского путепровода образовалась большая пробка.
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