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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись Renault и Жигули: один из водителей в больнице

Из-за ДТП образовалась большая пробка.

Сегодня около 10:20 в Киеве на Большой окружной произошла авария. Об этом сообщает Информатор.

Напротив авторынка произошло столкновение двух автомобилей - Renault Symbol и ВАЗ-2101. Мимо месте аварии проезжал автомобиль «скорой помощи», который остановился и забрал в больницу водителя ВАЗа.

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Врачи и полицейские от комментариев отказались. В сторону Жулянского путепровода образовалась большая пробка.
В Киеве столкнулись Renault и Жигули: один из водителей в больнице

В Киеве столкнулись Renault и Жигули: один из водителей в больнице
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:02 » Автор: Татьяна Шедько
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