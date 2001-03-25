В Киеве столкнулись и вылетели на тротуар Chevrolet и Honda

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Сегодня, 29 марта, в столице на перекрестке улиц Сумская и Козацкая произошло столкновение автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.«Столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и Honda CRV. Оба автомобиля "вылетели" на тротуар. Предварительно, обошлось без тяжелых травм - водители получили ссадины и ушибы. Один из водителей – девушка», - сказано в сообщении.На месте ожидают приезд полиции, которая должна выяснить точные причина аварии.