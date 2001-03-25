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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись и вылетели на тротуар Chevrolet и Honda

В Киеве столкнулись и вылетели на тротуар Chevrolet и HondaВодители получили ссадины и ушибы.

Сегодня, 29 марта, в столице на перекрестке улиц Сумская и Козацкая произошло столкновение автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

«Столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и Honda CRV. Оба автомобиля "вылетели" на тротуар. Предварительно, обошлось без тяжелых травм - водители получили ссадины и ушибы. Один из водителей – девушка», - сказано в сообщении.

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На месте ожидают приезд полиции, которая должна выяснить точные причина аварии.
В Киеве столкнулись и вылетели на тротуар Chevrolet и Honda
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:15 » Автор: Татьяна Шедько
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