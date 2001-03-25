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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Киеве: четверо пострадавших

Масштабное ДТП в Киеве: четверо пострадавшихПричиной аварии стала скользкая дорога.

ДТП произошло сегодня в Киеве в Голосеевском районе на Большой Окружной. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Mitsubishi ехал со стороны Столичного шоссе и его занесло. Авто влетело во встречный микроавтобус. Микроавтобус начало крутить и вынесло на встречку в отбойник. Mitsubishi продолжил движение и врезался лоб в лоб в Opel.

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Четыре человека получили травмы. Троих из них доставили в больницу. На место приехала полиция. Образовалась большая пробка.
Масштабное ДТП в Киеве: четверо пострадавших

Масштабное ДТП в Киеве: четверо пострадавших

Масштабное ДТП в Киеве: четверо пострадавших
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 15:25 » Автор: Татьяна Шедько
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