Раздел: Происшествия
Масштабное ДТП в Киеве: четверо пострадавших
Причиной аварии стала скользкая дорога.
ДТП произошло сегодня в Киеве в Голосеевском районе на Большой Окружной. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Mitsubishi ехал со стороны Столичного шоссе и его занесло. Авто влетело во встречный микроавтобус. Микроавтобус начало крутить и вынесло на встречку в отбойник. Mitsubishi продолжил движение и врезался лоб в лоб в Opel.
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Четыре человека получили травмы. Троих из них доставили в больницу. На место приехала полиция. Образовалась большая пробка.
ДТП произошло сегодня в Киеве в Голосеевском районе на Большой Окружной. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Mitsubishi ехал со стороны Столичного шоссе и его занесло. Авто влетело во встречный микроавтобус. Микроавтобус начало крутить и вынесло на встречку в отбойник. Mitsubishi продолжил движение и врезался лоб в лоб в Opel.
Читайте также: В Киеве за час произошло сразу два ДТП
Четыре человека получили травмы. Троих из них доставили в больницу. На место приехала полиция. Образовалась большая пробка.
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