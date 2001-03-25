Масштабное ДТП в Киеве: четверо пострадавших

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ДТП произошло сегодня в Киеве в Голосеевском районе на Большой Окружной. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.Mitsubishi ехал со стороны Столичного шоссе и его занесло. Авто влетело во встречный микроавтобус. Микроавтобус начало крутить и вынесло на встречку в отбойник. Mitsubishi продолжил движение и врезался лоб в лоб в Opel.Четыре человека получили травмы. Троих из них доставили в больницу. На место приехала полиция. Образовалась большая пробка.