В Киеве пациент больницы совершил самоубийство

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Инцидент случился в столице в одном из отделений Киевской клинической больнице №8. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает Обозреватель.80-летний пациент вены на руках. Что побудило пенсионера пойти на такой отчаянный поступок, на данный момент неизвестно.Более детальная информация пока неизвестна. обстоятельства происшествия будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.