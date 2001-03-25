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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пациент больницы совершил самоубийство

В Киеве пациент больницы совершил самоубийствоМужчина порезал себе вены.

Инцидент случился в столице в одном из отделений Киевской клинической больнице №8. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает Обозреватель.

80-летний пациент вены на руках. Что побудило пенсионера пойти на такой отчаянный поступок, на данный момент неизвестно.

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Более детальная информация пока неизвестна. обстоятельства происшествия будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
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 Теги: Киев, самоубийство

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Сегодня, 16:48 » Автор: Татьяна Шедько
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