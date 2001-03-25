Раздел: Происшествия
В Киеве пациент больницы совершил самоубийство
Мужчина порезал себе вены.
Инцидент случился в столице в одном из отделений Киевской клинической больнице №8. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает Обозреватель.
80-летний пациент вены на руках. Что побудило пенсионера пойти на такой отчаянный поступок, на данный момент неизвестно.
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Более детальная информация пока неизвестна. обстоятельства происшествия будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент случился в столице в одном из отделений Киевской клинической больнице №8. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает Обозреватель.
80-летний пациент вены на руках. Что побудило пенсионера пойти на такой отчаянный поступок, на данный момент неизвестно.
Читайте также: Под Киевом рабочий зарезал приятеля и лег спать рядом с ним
Более детальная информация пока неизвестна. обстоятельства происшествия будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
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