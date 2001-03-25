» » В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру

В Киеве двое иностранцев обокрали квартируТеперь мужчинам может грозить до шести лет тюрьмы.

В Киеве полицейские задержали грабителей, проникших в чужую квартиру. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

В полицию обратился местный житель, который сообщил о краже. На место прибыли правоохранители, которые принялись искать подозреваемых.

Читайте также: В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастны иностранцы, 1964 и 1976 года рождения, ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Вскоре злоумышленников задержали», - сообщили в полиции.
В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру

В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, кража

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:04 » Автор: Татьяна Шедько
     1047
     0

Похожие новости по теме

В Киеве иностранцы обокрали квартиру, пока хозяева спали В Киеве иностранцы обокрали квартиру, пока хозяева спали

Полицейские поймали грабителей.

В Киеве застолье приятелей закончилось убийством В Киеве застолье приятелей закончилось убийством

Мертвого мужчину нашел сосед.

В Киеве поймали дуэт квартирных грабителей В Киеве поймали дуэт квартирных грабителей

Им грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве задержана банда грабителей В Киеве задержана банда грабителей

Злоумышленники иностранцы, ранее к уголовной ответственности не привлекались

В Киеве полицейские В Киеве полицейские "повязали" двух грабителей

Злоумышленники отобрали у бизнесмена электрокабель.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх