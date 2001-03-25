Раздел: Происшествия
В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру
Теперь мужчинам может грозить до шести лет тюрьмы.
В Киеве полицейские задержали грабителей, проникших в чужую квартиру. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
В полицию обратился местный житель, который сообщил о краже. На место прибыли правоохранители, которые принялись искать подозреваемых.
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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастны иностранцы, 1964 и 1976 года рождения, ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Вскоре злоумышленников задержали», - сообщили в полиции.
В Киеве полицейские задержали грабителей, проникших в чужую квартиру. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
В полицию обратился местный житель, который сообщил о краже. На место прибыли правоохранители, которые принялись искать подозреваемых.
Читайте также: В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастны иностранцы, 1964 и 1976 года рождения, ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Вскоре злоумышленников задержали», - сообщили в полиции.
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