В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру

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В Киеве полицейские задержали грабителей, проникших в чужую квартиру. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.В полицию обратился местный житель, который сообщил о краже. На место прибыли правоохранители, которые принялись искать подозреваемых.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастны иностранцы, 1964 и 1976 года рождения, ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Вскоре злоумышленников задержали», - сообщили в полиции.