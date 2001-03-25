Раздел: Происшествия
Тройное ДТП на Набережном шоссе в Киеве: образовалась пробка
Предварительно, в ДТП никто не пострадал.
Сегодня, 30 марта, в столице на Набережном шоссе произошло столкновение трех автомобилей. Об этом стало известно из сообщения dtp.kiev.ua в социальной сети.
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Машины получили существенные механические повреждения. В аварии, по предварительной информации, никто не пострадал. На место уже прибыли сотрудники патрульной полиции и эвакуатор. Из-за аварии затруднено движение.
Сегодня, 30 марта, в столице на Набережном шоссе произошло столкновение трех автомобилей. Об этом стало известно из сообщения dtp.kiev.ua в социальной сети.
Читайте также: В Киеве загорелся и взорвался автомобиль
Машины получили существенные механические повреждения. В аварии, по предварительной информации, никто не пострадал. На место уже прибыли сотрудники патрульной полиции и эвакуатор. Из-за аварии затруднено движение.
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