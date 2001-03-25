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Раздел: Происшествия  
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Тройное ДТП на Набережном шоссе в Киеве: образовалась пробка

Тройное ДТП на Набережном шоссе в Киеве: образовалась пробкаПредварительно, в ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 30 марта, в столице на Набережном шоссе произошло столкновение трех автомобилей. Об этом стало известно из сообщения dtp.kiev.ua в социальной сети.

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Машины получили существенные механические повреждения. В аварии, по предварительной информации, никто не пострадал. На место уже прибыли сотрудники патрульной полиции и эвакуатор. Из-за аварии затруднено движение.
Тройное ДТП на Набережном шоссе в Киеве: образовалась пробка

Тройное ДТП на Набережном шоссе в Киеве: образовалась пробка
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 09:49 » Автор: Татьяна Шедько
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