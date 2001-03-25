Раздел: Происшествия
В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAF
Водителя легкового авто доставили в больницу.
Авария случилась сегодня, 30 марта, около 04:40 в столице на Набережном шоссе. Под пешеходным мостом столкнулись Geely и грузовик. Об этом сообщает Информатор.
Водитель грузовика рассказал, что увидел, как на большой скорости из первого в третий ряд занесло Geely. В итоге он ударился о забор, его начало крутить по проезжей части и он остановился.
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Затем Geely тронулся и зацепил грузовик. На место прибыли медики, которые госпитализировали водителя легковушки. Водитель грузовика сообщил, что тот вел себя странно и, вероятно, был пьян.
Авария случилась сегодня, 30 марта, около 04:40 в столице на Набережном шоссе. Под пешеходным мостом столкнулись Geely и грузовик. Об этом сообщает Информатор.
Водитель грузовика рассказал, что увидел, как на большой скорости из первого в третий ряд занесло Geely. В итоге он ударился о забор, его начало крутить по проезжей части и он остановился.
Читайте также: Тройное ДТП на Набережном шоссе в Киеве: образовалась пробка
Затем Geely тронулся и зацепил грузовик. На место прибыли медики, которые госпитализировали водителя легковушки. Водитель грузовика сообщил, что тот вел себя странно и, вероятно, был пьян.
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