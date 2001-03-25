В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAF

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Авария случилась сегодня, 30 марта, около 04:40 в столице на Набережном шоссе. Под пешеходным мостом столкнулись Geely и грузовик. Об этом сообщает Информатор.Водитель грузовика рассказал, что увидел, как на большой скорости из первого в третий ряд занесло Geely. В итоге он ударился о забор, его начало крутить по проезжей части и он остановился.Затем Geely тронулся и зацепил грузовик. На место прибыли медики, которые госпитализировали водителя легковушки. Водитель грузовика сообщил, что тот вел себя странно и, вероятно, был пьян.