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Раздел: Происшествия  
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В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAF

В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAFВодителя легкового авто доставили в больницу.

Авария случилась сегодня, 30 марта, около 04:40 в столице на Набережном шоссе. Под пешеходным мостом столкнулись Geely и грузовик. Об этом сообщает Информатор.

Водитель грузовика рассказал, что увидел, как на большой скорости из первого в третий ряд занесло Geely. В итоге он ударился о забор, его начало крутить по проезжей части и он остановился.

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Затем Geely тронулся и зацепил грузовик. На место прибыли медики, которые госпитализировали водителя легковушки. Водитель грузовика сообщил, что тот вел себя странно и, вероятно, был пьян.
В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAF

В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAF

В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAF

В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAF
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 11:18 » Автор: Татьяна Шедько
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