Раздел: Происшествия
В Киеве Toyota и Daewoo не поделили дорогу: остановились трамваи
Из-за аварии остановилось движение трамваев.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 29 марта, в столице на улице Верхний Вал. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в социальной сети.
Произошло столкновение двух автомобилей - Toyota и Daewoo. Машины столкнулись на трамвайных рельсах.
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В результате аварии никто не пострадал, однако движение трамваев приостановилось.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 29 марта, в столице на улице Верхний Вал. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в социальной сети.
Произошло столкновение двух автомобилей - Toyota и Daewoo. Машины столкнулись на трамвайных рельсах.
Читайте также: В Киеве Daewoo сбил пешехода-нарушителя
В результате аварии никто не пострадал, однако движение трамваев приостановилось.
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