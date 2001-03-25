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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Toyota и Daewoo не поделили дорогу: остановились трамваи

В Киеве Toyota и Daewoo не поделили дорогу: остановились трамваиИз-за аварии остановилось движение трамваев.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 29 марта, в столице на улице Верхний Вал. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в социальной сети.

Произошло столкновение двух автомобилей - Toyota и Daewoo. Машины столкнулись на трамвайных рельсах.

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В результате аварии никто не пострадал, однако движение трамваев приостановилось.
В Киеве Toyota и Daewoo не поделили дорогу: остановились трамваи
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:59 » Автор: Татьяна Шедько
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