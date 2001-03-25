В Киеве Toyota и Daewoo не поделили дорогу: остановились трамваи

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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 29 марта, в столице на улице Верхний Вал. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в социальной сети.Произошло столкновение двух автомобилей - Toyota и Daewoo. Машины столкнулись на трамвайных рельсах.В результате аварии никто не пострадал, однако движение трамваев приостановилось.