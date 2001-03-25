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Раздел: Происшествия  
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В Киеве грузовик врезался в микроавтобус: есть пострадавшие

В Киеве грузовик врезался в микроавтобус: есть пострадавшиеПострадали пассажиры микроавтобуса.

Сегодня, 30 марта, в Киеве на улице Заболотного, 150 произошла авария. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в Фейсбуке.

Грузовик врезался в микроавтобус службы инкассации. По предварительным данным, люди, находившиеся в микроавтобусе, получили ушибы и черепно-мозговые травмы: закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

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Сотрудники патрульной полиции выясняют точные обстоятельства аварии.
В Киеве грузовик врезался в микроавтобус: есть пострадавшие

В Киеве грузовик врезался в микроавтобус: есть пострадавшие

В Киеве грузовик врезался в микроавтобус: есть пострадавшие
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 16:01 » Автор: Татьяна Шедько
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