Раздел: Происшествия
В Киеве грузовик врезался в микроавтобус: есть пострадавшие
Пострадали пассажиры микроавтобуса.
Сегодня, 30 марта, в Киеве на улице Заболотного, 150 произошла авария. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в Фейсбуке.
Грузовик врезался в микроавтобус службы инкассации. По предварительным данным, люди, находившиеся в микроавтобусе, получили ушибы и черепно-мозговые травмы: закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
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Сотрудники патрульной полиции выясняют точные обстоятельства аварии.
Сегодня, 30 марта, в Киеве на улице Заболотного, 150 произошла авария. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в Фейсбуке.
Грузовик врезался в микроавтобус службы инкассации. По предварительным данным, люди, находившиеся в микроавтобусе, получили ушибы и черепно-мозговые травмы: закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
Читайте также: На польско-украинской границе Skoda насмерть сбила мужчину
Сотрудники патрульной полиции выясняют точные обстоятельства аварии.
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