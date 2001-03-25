В Киеве грузовик врезался в микроавтобус: есть пострадавшие

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Сегодня, 30 марта, в Киеве на улице Заболотного, 150 произошла авария. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в Фейсбуке.Грузовик врезался в микроавтобус службы инкассации. По предварительным данным, люди, находившиеся в микроавтобусе, получили ушибы и черепно-мозговые травмы: закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.Сотрудники патрульной полиции выясняют точные обстоятельства аварии.