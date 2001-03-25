Маcштабная авария в Одессе: в числе пострадавших - ребенок

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Сегодня в Одессе около 14:00 на углу улиц Академика Воробьева и Рачкова произошло ДТП. Об этом сообщает 7 Канал.Водитель эвакуатора МАН не закрепил опорную лапу крана манипулятора. При повороте она вылетела, из-за чего манипулятор столкнулся с Hyundai, Renault и Iveco.В аварии пострадали два человека: один из водителей и ребенок-пассажир Iveco. Из-за аварии заблокирован проезд на улицу Рачкова в районе сквера Старостина. На место прибыли полицейские.