В Харькове в ДТП попали пять автомобилей

Столкновение произошло в Московском районе.



В Московском районе Харькова вечером 30 марта произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей и пострадал мужчина, передает



Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел возле дома №7 по улице Героев Труда, где столкнулись три автомобиля Daewoo Lanos, а также Opel и ВАЗ-2109.



В результате происшествия травмы получил пассажир "Жигулей", которого с места аварии доставили в больницу. Обстоятельства ДТП и степень вины водителей устанавливают следователи полиции.



Ранее масштабное ДТП произошло возле города Южный Одесской области. На трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск столкнулись четыре автомобиля.



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"Происшествие оформляет следователь. Два человека обратились за медицинской помощью", – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Московском районе Харькова вечером 30 марта произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей и пострадал мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел возле дома №7 по улице Героев Труда, где столкнулись три автомобиля Daewoo Lanos, а также Opel и ВАЗ-2109.В результате происшествия травмы получил пассажир "Жигулей", которого с места аварии доставили в больницу. Обстоятельства ДТП и степень вины водителей устанавливают следователи полиции.Ранее масштабное ДТП произошло возле города Южный Одесской области. На трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск столкнулись четыре автомобиля."Происшествие оформляет следователь. Два человека обратились за медицинской помощью", – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.



