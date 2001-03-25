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Раздел: Происшествия  
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В Харькове в ДТП попали пять автомобилей

В Харькове в ДТП попали пять автомобилейСтолкновение произошло в Московском районе.

В Московском районе Харькова вечером 30 марта произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей и пострадал мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел возле дома №7 по улице Героев Труда, где столкнулись три автомобиля Daewoo Lanos, а также Opel и ВАЗ-2109.

В результате происшествия травмы получил пассажир "Жигулей", которого с места аварии доставили в больницу. Обстоятельства ДТП и степень вины водителей устанавливают следователи полиции.

Ранее масштабное ДТП произошло возле города Южный Одесской области. На трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск столкнулись четыре автомобиля.

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"Происшествие оформляет следователь. Два человека обратились за медицинской помощью", – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

В Харькове в ДТП попали пять автомобилей
В Харькове в ДТП попали пять автомобилей
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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 12:12 » Автор: Анна Мартынова
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