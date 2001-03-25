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Раздел: Происшествия  
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На Тернопольщине мужчина попал под поезд и погиб

На Тернопольщине мужчина попал под поезд и погибСпасти мужчину не удалось.

В Тернопольской области в селе Млынивцы Зборовского района под колесами грузового поезда трагически погиб 66-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Известно, что мужчина сидел на перроне, свесив ноги на рельсы. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, когда увидел мужчину, однако уже было поздно.

К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

"Несчастного доставили в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией нижней левой конечности и открытой черепно-мозговой травмой головы. От полученных травм мужчина скончался", - сказано в сообщении.

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Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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 Теги: Тернопольщина, поезд

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Сегодня, 15:04 » Автор: Анна Мартынова
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