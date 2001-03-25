На Тернопольщине мужчина попал под поезд и погиб

Спасти мужчину не удалось.



В Тернопольской области в селе Млынивцы Зборовского района под колесами грузового поезда трагически погиб 66-летний мужчина, передает



Известно, что мужчина сидел на перроне, свесив ноги на рельсы. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, когда увидел мужчину, однако уже было поздно.



К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.



"Несчастного доставили в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией нижней левой конечности и открытой черепно-мозговой травмой головы. От полученных травм мужчина скончался", - сказано в сообщении.



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Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Тернопольской области в селе Млынивцы Зборовского района под колесами грузового поезда трагически погиб 66-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com Известно, что мужчина сидел на перроне, свесив ноги на рельсы. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, когда увидел мужчину, однако уже было поздно.К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия."Несчастного доставили в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией нижней левой конечности и открытой черепно-мозговой травмой головы. От полученных травм мужчина скончался", - сказано в сообщении.Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований.



