Раздел: Происшествия
На Тернопольщине мужчина попал под поезд и погиб
Спасти мужчину не удалось.
В Тернопольской области в селе Млынивцы Зборовского района под колесами грузового поезда трагически погиб 66-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Известно, что мужчина сидел на перроне, свесив ноги на рельсы. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, когда увидел мужчину, однако уже было поздно.
К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
"Несчастного доставили в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией нижней левой конечности и открытой черепно-мозговой травмой головы. От полученных травм мужчина скончался", - сказано в сообщении.
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Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
В Тернопольской области в селе Млынивцы Зборовского района под колесами грузового поезда трагически погиб 66-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Известно, что мужчина сидел на перроне, свесив ноги на рельсы. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, когда увидел мужчину, однако уже было поздно.
К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
"Несчастного доставили в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией нижней левой конечности и открытой черепно-мозговой травмой головы. От полученных травм мужчина скончался", - сказано в сообщении.
Читайте также: Житель Харьковщины попал под колеса поезда и погиб
Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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