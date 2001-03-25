» » ДТП с пострадавшими под Одессой: столкнулись Renault и Toyota
Раздел: Происшествия  
0

ДТП с пострадавшими под Одессой: столкнулись Renault и Toyota

ДТП с пострадавшими под Одессой: столкнулись Renault и ToyotaАвто вылетели в кювет.

Сегодня, 31-го марта, возле поворота на Сухой лиман произошло серьёзное ДТП. Столкнулись Renault и Toyota, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa.net.ua.

Согласно данным очевидцев, Toyota на большой скорости ехала из Одессы в сторону Черноморска, а с Сухого лимана налево сворачивал второй автомобиль.

Обе машины при столкновении вылетели в кювет. Есть пострадавшие. На месте происшествия работает полиция и две кареты скорой помощи. Согласно предварительным данным патрульной полиции, Renault не пропустил Toyota, выезжая со второстепенной и из-за этого произошло столкновение.

Водителя «Рено» и двух пассажиров забрали в больницу.

Читайте также: Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault и Toyota

На место вызван следователь по ДТП Овидиопольского района.

ДТП с пострадавшими под Одессой: столкнулись Renault и Toyota
ДТП с пострадавшими под Одессой: столкнулись Renault и Toyota
ДТП с пострадавшими под Одессой: столкнулись Renault и Toyota
ДТП с пострадавшими под Одессой: столкнулись Renault и Toyota
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Одесская область

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:44 » Автор: Анна Мартынова
     25
     0

Похожие новости по теме

Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault и Toyota Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault и Toyota

Автомобили снесли дорожный знак.

Масштабное ДТП на Житомирщине: есть жертвы и пострадавшие Масштабное ДТП на Житомирщине: есть жертвы и пострадавшие

Лобовое столкновение произошло между автомобилями “Renault Logan” и “Toyota Corolla”.

Жуткое ДТП в Киеве: столкнулись Skoda, Renault и Hyundai Жуткое ДТП в Киеве: столкнулись Skoda, Renault и Hyundai

По предварительным данным, есть один погибший.

Страшная авария в Киеве: столкнулись Audi и Renault Страшная авария в Киеве: столкнулись Audi и Renault

Сегодня, 18 сентября, ночью в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП в Киеве: столкнулись ВАЗ и Toyota ДТП в Киеве: столкнулись ВАЗ и Toyota

Есть пострадавший.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх