ДТП с пострадавшими под Одессой: столкнулись Renault и Toyota

Авто вылетели в кювет.



Сегодня, 31-го марта, возле поворота на Сухой лиман произошло серьёзное ДТП. Столкнулись Renault и Toyota, передает



Согласно данным очевидцев, Toyota на большой скорости ехала из Одессы в сторону Черноморска, а с Сухого лимана налево сворачивал второй автомобиль.



Обе машины при столкновении вылетели в кювет. Есть пострадавшие. На месте происшествия работает полиция и две кареты скорой помощи. Согласно предварительным данным патрульной полиции, Renault не пропустил Toyota, выезжая со второстепенной и из-за этого произошло столкновение.



Водителя «Рено» и двух пассажиров забрали в больницу.



Читайте также: Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault и Toyota



На место вызван следователь по ДТП Овидиопольского района.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня, 31-го марта, возле поворота на Сухой лиман произошло серьёзное ДТП. Столкнулись Renault и Toyota, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa.net.ua Согласно данным очевидцев, Toyota на большой скорости ехала из Одессы в сторону Черноморска, а с Сухого лимана налево сворачивал второй автомобиль.Обе машины при столкновении вылетели в кювет. Есть пострадавшие. На месте происшествия работает полиция и две кареты скорой помощи. Согласно предварительным данным патрульной полиции, Renault не пропустил Toyota, выезжая со второстепенной и из-за этого произошло столкновение.Водителя «Рено» и двух пассажиров забрали в больницу.На место вызван следователь по ДТП Овидиопольского района.



