Раздел: Происшествия
Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП с пострадавшими
Теsla скрылась с места ДТП.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Бориспольском шоссе, в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Так, Citroën, который пытался избежать столкновения с Теsla влетел в отбойник.
Водитель Citroën утверждает, что причиной аварии стало якобы то, что его подрезала красная Теsla. Он успел среагировать и решил перестроиться подальше от электрокара, но тот продолжал маневрировать на дороге и вновь оказался перед пикапом. В какой-то момент Теsla неожиданно резко затормозила, водитель Citroën пытался избежать столкновения, но не справился с управлением и врезался в отбойник.
После столкновения водитель Теsla скрылся с места происшествия, однако свидетели ДТП успели сфотографировать его номерной знак.
Читайте также: Автопилот Tesla спровоцировал ДТП в Китае
Пострадала пассажирка Citroën.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Бориспольском шоссе, в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Так, Citroën, который пытался избежать столкновения с Теsla влетел в отбойник.
Водитель Citroën утверждает, что причиной аварии стало якобы то, что его подрезала красная Теsla. Он успел среагировать и решил перестроиться подальше от электрокара, но тот продолжал маневрировать на дороге и вновь оказался перед пикапом. В какой-то момент Теsla неожиданно резко затормозила, водитель Citroën пытался избежать столкновения, но не справился с управлением и врезался в отбойник.
После столкновения водитель Теsla скрылся с места происшествия, однако свидетели ДТП успели сфотографировать его номерной знак.
Читайте также: Автопилот Tesla спровоцировал ДТП в Китае
Пострадала пассажирка Citroën.
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