» » Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП с пострадавшими
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП с пострадавшими

Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП с пострадавшимиТеsla скрылась с места ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Бориспольском шоссе, в Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Так, Citroën, который пытался избежать столкновения с Теsla влетел в отбойник.

Водитель Citroën утверждает, что причиной аварии стало якобы то, что его подрезала красная Теsla. Он успел среагировать и решил перестроиться подальше от электрокара, но тот продолжал маневрировать на дороге и вновь оказался перед пикапом. В какой-то момент Теsla неожиданно резко затормозила, водитель Citroën пытался избежать столкновения, но не справился с управлением и врезался в отбойник.

После столкновения водитель Теsla скрылся с места происшествия, однако свидетели ДТП успели сфотографировать его номерной знак.

Читайте также: Автопилот Tesla спровоцировал ДТП в Китае

Пострадала пассажирка Citroën.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:06 » Автор: Анна Мартынова
     338
     0

Похожие новости по теме

В Киеве автомобиль на скорости врезался в отбойник В Киеве автомобиль на скорости врезался в отбойник

В результате дорожно-транспортной аварии пострадавших нет.

В Киеве Toyota врезалась в отбойник: водитель скрылся В Киеве Toyota врезалась в отбойник: водитель скрылся

В результате аварии сильно пострадала женщина-пассажирка.

Пьяное ДТП на Полтавщине: пенсионер не справился с управлением Пьяное ДТП на Полтавщине: пенсионер не справился с управлением

Авария произошла с участием двух автомобилей – "ЗАЗ Таврия" и Citroën

ДТП в Киеве: отбойник насквозь «пронзил» Citroën с людьми ДТП в Киеве: отбойник насквозь «пронзил» Citroën с людьми

Авария случилась на Ирпенской трассе ночью, 6-го апреля.

В столице водитель не справился с управлением и врезался в отбойник В столице водитель не справился с управлением и врезался в отбойник

Возможной причиной аварии стал гололед.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх