Раздел: Происшествия
В Кривом Роге при пожаре погиб мужчина
Причины пожара устанавливают.
На Днепропетровщине в результате пожара в своем доме умер пенсионер, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnipronews.com.ua.
Произошел инцидент в Кривом Роге в Металлургическом районе на улице Песочной.
В результате на место прибыли сотрудники пожарной службы, которые вынесли обгоревшее тело мужчины и ликвидировали огонь.
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На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
На Днепропетровщине в результате пожара в своем доме умер пенсионер, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnipronews.com.ua.
Произошел инцидент в Кривом Роге в Металлургическом районе на улице Песочной.
В результате на место прибыли сотрудники пожарной службы, которые вынесли обгоревшее тело мужчины и ликвидировали огонь.
Читайте также: В Кривом Роге в пожаре заживо сгорел мужчина
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
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