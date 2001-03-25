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Раздел: Происшествия  
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В Кривом Роге при пожаре погиб мужчина

В Кривом Роге при пожаре погиб мужчинаПричины пожара устанавливают.

На Днепропетровщине в результате пожара в своем доме умер пенсионер, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnipronews.com.ua.

Произошел инцидент в Кривом Роге в Металлургическом районе на улице Песочной.

В результате на место прибыли сотрудники пожарной службы, которые вынесли обгоревшее тело мужчины и ликвидировали огонь.

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На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
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 Теги: Кривой Рог, пожар

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Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
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