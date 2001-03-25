Раздел: Происшествия
Кличко рассказал, когда в Киеве отключат отопление
Власти ждут повышения температур.
В столице отопительный сезон завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже +8° С. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
"Мы видим, какая затяжная зима в этом году — весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже + 8 градусов С", — отметил Кличко.
Относительно ОСМД и домов, которые имеют частные котельные, то они с прекращением теплоснабжения определяются сами — при условии согласия всех жителей дома, добавил он.
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Напомним, по состоянию на 1 марта 2018 года долг Киева за отопление и горячую воду составляет 5,6 млрд грн. Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду перед ПАО "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы — 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 826 млн грн соответственно.
В столице отопительный сезон завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже +8° С. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
"Мы видим, какая затяжная зима в этом году — весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже + 8 градусов С", — отметил Кличко.
Относительно ОСМД и домов, которые имеют частные котельные, то они с прекращением теплоснабжения определяются сами — при условии согласия всех жителей дома, добавил он.
Читайте также: В Киеве вновь отключат воду: названы адреса
Напомним, по состоянию на 1 марта 2018 года долг Киева за отопление и горячую воду составляет 5,6 млрд грн. Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду перед ПАО "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы — 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 826 млн грн соответственно.
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