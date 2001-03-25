Раздел: Происшествия
Самоубийство в Киеве: мужчина прыгнул в Днепр
Умершему было около 50 лет.
В субботу, 31 марта, в Киеве совершил самоубийство мужчина. Он прыгнул с Московского моста в Днепр.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
"Жуткое ЧП в Киеве на Днепре: реанимировать не удалось", – говорится в сообщении сообщества.
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Там также отметили, что после того, как мужчина прыгнул в реку, на место через три минуты прибыли спасатели. Они достали тело мужчины с поверхности воды. После этого водолазы приступили проводить реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.
На место происшествия выехали правоохранители.
В субботу, 31 марта, в Киеве совершил самоубийство мужчина. Он прыгнул с Московского моста в Днепр.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
"Жуткое ЧП в Киеве на Днепре: реанимировать не удалось", – говорится в сообщении сообщества.
Читайте также: В Киеве пьяный мужчина прыгнул с моста
Там также отметили, что после того, как мужчина прыгнул в реку, на место через три минуты прибыли спасатели. Они достали тело мужчины с поверхности воды. После этого водолазы приступили проводить реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.
На место происшествия выехали правоохранители.
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