» » Самоубийство в Киеве: мужчина прыгнул в Днепр
Раздел: Происшествия  
0

Самоубийство в Киеве: мужчина прыгнул в Днепр

Самоубийство в Киеве: мужчина прыгнул в ДнепрУмершему было около 50 лет.

В субботу, 31 марта, в Киеве совершил самоубийство мужчина. Он прыгнул с Московского моста в Днепр.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

"Жуткое ЧП в Киеве на Днепре: реанимировать не удалось", – говорится в сообщении сообщества.

Читайте также: В Киеве пьяный мужчина прыгнул с моста


Там также отметили, что после того, как мужчина прыгнул в реку, на место через три минуты прибыли спасатели. Они достали тело мужчины с поверхности воды. После этого водолазы приступили проводить реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

На место происшествия выехали правоохранители.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Самоубийство, Киев, Днепр

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:53 » Автор: Едгар Букмирза
     1734
     0

Похожие новости по теме

В Киеве пьяный мужчина прыгнул с моста В Киеве пьяный мужчина прыгнул с моста

Мужчина чудом остался жив.

Смертельное ЧП на Херсонщине: мужчина прыгнул с моста вместе с 10-летним сыном Смертельное ЧП на Херсонщине: мужчина прыгнул с моста вместе с 10-летним сыном

Мужчина совершил двойной суицид после развода с женой.

Днепр: мужчина спрыгнул с моста Днепр: мужчина спрыгнул с моста

Житель Днепра ушел под воду.

Самоубийство в Житомире: мужчина прыгнул с моста Самоубийство в Житомире: мужчина прыгнул с моста

Мужчина слетел с подвесного моста в парке Гагарина.

В Киеве мужчина упал с моста и погиб В Киеве мужчина упал с моста и погиб

Киевлянин слетел с моста Метро.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх