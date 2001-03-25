Раздел: Происшествия
Киевлян предупредили о штормовых ветрах
В Киеве пройдут дожди.
В Киеве в воскресенье, 1 апреля, ожидаются порывы ветра.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
«Утром и днем 1 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
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Сегодня, 31 марта, на территории Украины ожидается теплая погода, однако в северо-западных и некоторых центральных регионах ожидаются дожди и сильный ветер. В Киеве пройдут дожди, столбики термометров поднимутся днем до 14° тепла, ночью температура +1°...+3°, ветер южный 7-12 м/сек.
В Киеве в воскресенье, 1 апреля, ожидаются порывы ветра.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
«Утром и днем 1 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Читайте также: Киевлян предупредили о штормовых ветрах
Сегодня, 31 марта, на территории Украины ожидается теплая погода, однако в северо-западных и некоторых центральных регионах ожидаются дожди и сильный ветер. В Киеве пройдут дожди, столбики термометров поднимутся днем до 14° тепла, ночью температура +1°...+3°, ветер южный 7-12 м/сек.
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