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Киевлян предупредили о штормовых ветрах

Киевлян предупредили о штормовых ветрахВ Киеве пройдут дожди.

В Киеве в воскресенье, 1 апреля, ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

«Утром и днем 1 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

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Сегодня, 31 марта, на территории Украины ожидается теплая погода, однако в северо-западных и некоторых центральных регионах ожидаются дожди и сильный ветер. В Киеве пройдут дожди, столбики термометров поднимутся днем до 14° тепла, ночью температура +1°...+3°, ветер южный 7-12 м/сек.
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 Теги: Киев, шторм, ветер

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Сегодня, 21:51 » Автор: Едгар Букмирза
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