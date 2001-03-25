Раздел: Происшествия
Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП
Водитель Теsla подрезал автомобиль Citroen.
Под Киевом на Бориспольском шоссе водитель электромобиля Tesla спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сообщается, что водитель Теsla подрезал автомобиль Citroen, который успел сначала среагировать и избежал столкновения. Но водитель электромобиля продолжал выпиливать на дороге зигзаги. В результате таких перестроений на дороге и произошло ДТП: Теsla резко затормозил перед Citroen, в результате чего последний в резался в отбойник.
Читайте также: Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП с пострадавшими
В результате ДТП пострадала пассажирка Citroen, ее с многочисленными ушибами и подозрением на перелом забрала скорая. Водитель Tesla скрылся с места ДТП.
Под Киевом на Бориспольском шоссе водитель электромобиля Tesla спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Сообщается, что водитель Теsla подрезал автомобиль Citroen, который успел сначала среагировать и избежал столкновения. Но водитель электромобиля продолжал выпиливать на дороге зигзаги. В результате таких перестроений на дороге и произошло ДТП: Теsla резко затормозил перед Citroen, в результате чего последний в резался в отбойник.
Читайте также: Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП с пострадавшими
В результате ДТП пострадала пассажирка Citroen, ее с многочисленными ушибами и подозрением на перелом забрала скорая. Водитель Tesla скрылся с места ДТП.
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