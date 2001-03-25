» » Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП

Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТПВодитель Теsla подрезал автомобиль Citroen.

Под Киевом на Бориспольском шоссе водитель электромобиля Tesla спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Сообщается, что водитель Теsla подрезал автомобиль Citroen, который успел сначала среагировать и избежал столкновения. Но водитель электромобиля продолжал выпиливать на дороге зигзаги. В результате таких перестроений на дороге и произошло ДТП: Теsla резко затормозил перед Citroen, в результате чего последний в резался в отбойник.

Читайте также: Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП с пострадавшими

В результате ДТП пострадала пассажирка Citroen, ее с многочисленными ушибами и подозрением на перелом забрала скорая. Водитель Tesla скрылся с места ДТП.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Теsla, Citroen, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:43 » Автор: Едгар Букмирза
     571
     0

Похожие новости по теме

Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП с пострадавшими Под Киевом водитель Tesla спровоцировал ДТП с пострадавшими

Теsla скрылась с места ДТП.

Под Киевом насмерть сбили женщину: водитель скрылся Под Киевом насмерть сбили женщину: водитель скрылся

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

В Киеве Toyota врезалась в отбойник: водитель скрылся В Киеве Toyota врезалась в отбойник: водитель скрылся

В результате аварии сильно пострадала женщина-пассажирка.

Водитель под Киевом сбил трех женщин и скрылся с места происшествия Водитель под Киевом сбил трех женщин и скрылся с места происшествия

ЧП под Киевом - жигули смели с дороги сразу трех пешеходов и скрылась с места происшествия.

Пьяное ДТП под Киевом: водитель скрылся Пьяное ДТП под Киевом: водитель скрылся

Пьяный водитель "Мерседеса" устроил ДТП и сбежал.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх