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Раздел: Происшествия  
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В Днепре произошла перестрелка в зале игровых автоматов

В Днепре произошла перестрелка в зале игровых автоматовСтрельбу устроили четверо неизвестных.

В Днепре четверо неизвестных ворвались в зал игровых автоматов на ул. Вокзальной и начали стрелять в разные стороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Днипро.

"Быстро забежали и начали все крушить. Когда стреляли, то мне попали в спину и ударили в плечо", - рассказал посетитель зала, которого госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

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Нападавшие скрылись с места происшествия, полиция проводит следственные действия.
В Днепре произошла перестрелка в зале игровых автоматов
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 Теги: Днепр, стрельба

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Сегодня, 11:23 » Автор: Татьяна Шедько
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