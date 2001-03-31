Раздел: Происшествия
В Днепре произошла перестрелка в зале игровых автоматов
Стрельбу устроили четверо неизвестных.
В Днепре четверо неизвестных ворвались в зал игровых автоматов на ул. Вокзальной и начали стрелять в разные стороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Днипро.
"Быстро забежали и начали все крушить. Когда стреляли, то мне попали в спину и ударили в плечо", - рассказал посетитель зала, которого госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.
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Нападавшие скрылись с места происшествия, полиция проводит следственные действия.
В Днепре четверо неизвестных ворвались в зал игровых автоматов на ул. Вокзальной и начали стрелять в разные стороны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Днипро.
"Быстро забежали и начали все крушить. Когда стреляли, то мне попали в спину и ударили в плечо", - рассказал посетитель зала, которого госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.
Читайте также: В Киеве водители устроили стрельбу за право проезда
Нападавшие скрылись с места происшествия, полиция проводит следственные действия.
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