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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева девушка провалилась сквозь крышу

В центре Киева девушка провалилась сквозь крышуЭто произошло на фестивале «Французская весна».

В Киеве 31 марта на открытии фестиваля «Французская весна» присутствовали необычные зрители. За представлением они наблюдали с крыши дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Около 60 человек решили понаблюдать за представлением с высоты птичьего полета. Руферы залезли на крышу дома №18 на улице Владимирской и наслаждались вечером. Об этом Информатор сообщает с места события.

Как рассказали участники руферской сходки, сначала они залезли на соседний дом. Но жильцам это не понравилось и они вызвали полицию. Правоохранители попытались прогнать экстрималов, но ребята переместились на другую локацию и насладились представлением.

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Не обошлось без происшествий. На крыше был стеклянный участок. На него наступила девушка и провалилась. По словам участников сходки, она пролетела несколько этажей и упала на ступеньки. Ее увезла скорая.
В центре Киева девушка провалилась сквозь крышу
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 Теги: Киев, несчастный случай

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Сегодня, 14:33 » Автор: Татьяна Шедько
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