Раздел: Происшествия
В центре Киева девушка провалилась сквозь крышу
Это произошло на фестивале «Французская весна».
В Киеве 31 марта на открытии фестиваля «Французская весна» присутствовали необычные зрители. За представлением они наблюдали с крыши дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Около 60 человек решили понаблюдать за представлением с высоты птичьего полета. Руферы залезли на крышу дома №18 на улице Владимирской и наслаждались вечером. Об этом Информатор сообщает с места события.
Как рассказали участники руферской сходки, сначала они залезли на соседний дом. Но жильцам это не понравилось и они вызвали полицию. Правоохранители попытались прогнать экстрималов, но ребята переместились на другую локацию и насладились представлением.
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Не обошлось без происшествий. На крыше был стеклянный участок. На него наступила девушка и провалилась. По словам участников сходки, она пролетела несколько этажей и упала на ступеньки. Ее увезла скорая.
В Киеве 31 марта на открытии фестиваля «Французская весна» присутствовали необычные зрители. За представлением они наблюдали с крыши дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Около 60 человек решили понаблюдать за представлением с высоты птичьего полета. Руферы залезли на крышу дома №18 на улице Владимирской и наслаждались вечером. Об этом Информатор сообщает с места события.
Как рассказали участники руферской сходки, сначала они залезли на соседний дом. Но жильцам это не понравилось и они вызвали полицию. Правоохранители попытались прогнать экстрималов, но ребята переместились на другую локацию и насладились представлением.
Читайте также: Самоубийство в Киеве: мужчина прыгнул в Днепр
Не обошлось без происшествий. На крыше был стеклянный участок. На него наступила девушка и провалилась. По словам участников сходки, она пролетела несколько этажей и упала на ступеньки. Ее увезла скорая.
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