В Киеве автомобиль вылетел с дороги в столб

В ДТП есть пострадавшие.



В Киеве на мосту Патона произошло ДТП с пострадавшими. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, пишет



“ДТП с пострадавшими в Киеве на мосту Патона, съезд на левый берег: водитель “Фольксваген Пассат” вылетел с дороги в столб”, - сказано в сообщении.



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По данным интернет-сообщества, у водителя иномарки есть признаки опьянения.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве на мосту Патона произошло ДТП с пострадавшими. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44 “ДТП с пострадавшими в Киеве на мосту Патона, съезд на левый берег: водитель “Фольксваген Пассат” вылетел с дороги в столб”, - сказано в сообщении.По данным интернет-сообщества, у водителя иномарки есть признаки опьянения.



