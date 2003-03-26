Раздел: Происшествия
В Киеве автомобиль вылетел с дороги в столб
В ДТП есть пострадавшие.
В Киеве на мосту Патона произошло ДТП с пострадавшими. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.
“ДТП с пострадавшими в Киеве на мосту Патона, съезд на левый берег: водитель “Фольксваген Пассат” вылетел с дороги в столб”, - сказано в сообщении.
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По данным интернет-сообщества, у водителя иномарки есть признаки опьянения.
В Киеве на мосту Патона произошло ДТП с пострадавшими. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.
“ДТП с пострадавшими в Киеве на мосту Патона, съезд на левый берег: водитель “Фольксваген Пассат” вылетел с дороги в столб”, - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве Acura на большой скорости врезалась в Газель
По данным интернет-сообщества, у водителя иномарки есть признаки опьянения.
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