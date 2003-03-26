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Раздел: Происшествия  
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В Киеве автомобиль вылетел с дороги в столб

В Киеве автомобиль вылетел с дороги в столбВ ДТП есть пострадавшие.

В Киеве на мосту Патона произошло ДТП с пострадавшими. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.

“ДТП с пострадавшими в Киеве на мосту Патона, съезд на левый берег: водитель “Фольксваген Пассат” вылетел с дороги в столб”, - сказано в сообщении.

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По данным интернет-сообщества, у водителя иномарки есть признаки опьянения.
В Киеве автомобиль вылетел с дороги в столб

В Киеве автомобиль вылетел с дороги в столб
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 17:23 » Автор: Татьяна Шедько
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