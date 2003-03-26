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Раздел: Происшествия  
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В столице оборвался лифт с человеком внутри

В столице оборвался лифт с человеком внутриЗа последних полгода в Украине произошло уже несколько "лифтовых" трагедий.

В подъезде одной из многоэтажек Деснянского района Киева оборвался лифт с человеком внутри.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Кабина лифта упала с высоты третьего этажа. Мужчину, который в ней находился забрала скорая медицинская помощь.

Ранее мы сообщали о том, что на Троещене лифт сорвался с восьмого этажа, но вовремя сработал механизм тормозной системы, и кабина лифта остановилась на уровне пятого этажа. В лифте находилась 63-летняя женщина.

В Черкассах жителям около десяти многоэтажек отключили лифты из-за их изношенности, чтобы люди не травмировались.

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Между тем, за последних полгода в Украине произошло уже несколько "лифтовых" трагедий: во Львовском "Охматдете" 71-летняя лифтерша упала в шахту подъемника, который должны были ремонтировать, и погибла. В луцкой многоэтажке подъемник задавил 28-летнюю девушку.
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 Теги: лифт, Киев

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Сегодня, 18:57 » Автор: Едгар Букмирза
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