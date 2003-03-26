Раздел: Происшествия
В столице оборвался лифт с человеком внутри
За последних полгода в Украине произошло уже несколько "лифтовых" трагедий.
В подъезде одной из многоэтажек Деснянского района Киева оборвался лифт с человеком внутри.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Кабина лифта упала с высоты третьего этажа. Мужчину, который в ней находился забрала скорая медицинская помощь.
Ранее мы сообщали о том, что на Троещене лифт сорвался с восьмого этажа, но вовремя сработал механизм тормозной системы, и кабина лифта остановилась на уровне пятого этажа. В лифте находилась 63-летняя женщина.
В Черкассах жителям около десяти многоэтажек отключили лифты из-за их изношенности, чтобы люди не травмировались.
Читайте также: В Одессе оборвался лифт с пассажирами. Видео
Между тем, за последних полгода в Украине произошло уже несколько "лифтовых" трагедий: во Львовском "Охматдете" 71-летняя лифтерша упала в шахту подъемника, который должны были ремонтировать, и погибла. В луцкой многоэтажке подъемник задавил 28-летнюю девушку.
В подъезде одной из многоэтажек Деснянского района Киева оборвался лифт с человеком внутри.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Кабина лифта упала с высоты третьего этажа. Мужчину, который в ней находился забрала скорая медицинская помощь.
Ранее мы сообщали о том, что на Троещене лифт сорвался с восьмого этажа, но вовремя сработал механизм тормозной системы, и кабина лифта остановилась на уровне пятого этажа. В лифте находилась 63-летняя женщина.
В Черкассах жителям около десяти многоэтажек отключили лифты из-за их изношенности, чтобы люди не травмировались.
Читайте также: В Одессе оборвался лифт с пассажирами. Видео
Между тем, за последних полгода в Украине произошло уже несколько "лифтовых" трагедий: во Львовском "Охматдете" 71-летняя лифтерша упала в шахту подъемника, который должны были ремонтировать, и погибла. В луцкой многоэтажке подъемник задавил 28-летнюю девушку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
918
0
Оставьте свой комментарий