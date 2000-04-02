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Киевлян предупреждают об ухудшении погоды

Киевлян предупреждают об ухудшении погодыСиноптики предупреждают о порывах ветра.

Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве ночью и утром 2 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.ua.

«Ночью и утром 2 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

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Погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло.
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 Теги: погода, Киев

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Вчера, 23:45 » Автор: Едгар Букмирза
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