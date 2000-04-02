Раздел: Происшествия
Киевлян предупреждают об ухудшении погоды
Синоптики предупреждают о порывах ветра.
Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве ночью и утром 2 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.ua.
«Ночью и утром 2 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
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Погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло.
Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве ночью и утром 2 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.ua.
«Ночью и утром 2 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Читайте также: Украинских водителей предупреждают об ухудшении погодных условий
Погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло.
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