В Мариуполе столкнулись автомобили: трое погибших

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Авария произошла вчера, 1 апреля, около 23:40 в Мариуполе на улице Голубенко. Произошло лобовое столкновение двух авто. Об этом сообщает областная ГСЧС.«В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших», - сказано в сообщении.Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас выясняются причины смертельной аварии.