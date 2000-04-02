Раздел: Происшествия
В Мариуполе столкнулись автомобили: трое погибших
Еще два человека получили травмы.
Авария произошла вчера, 1 апреля, около 23:40 в Мариуполе на улице Голубенко. Произошло лобовое столкновение двух авто. Об этом сообщает областная ГСЧС.
«В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших», - сказано в сообщении.
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Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас выясняются причины смертельной аварии.
Авария произошла вчера, 1 апреля, около 23:40 в Мариуполе на улице Голубенко. Произошло лобовое столкновение двух авто. Об этом сообщает областная ГСЧС.
«В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших», - сказано в сообщении.
Читайте также: В столице произошло тройное ДТП
Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас выясняются причины смертельной аварии.
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