Раздел: Происшествия
В Киеве Hyundai въехал в отбойник и перевернулся
В аварии никто не пострадал.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 2 апреля в столице на проспекте Победы, возле метро Нивки. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети.
«Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, наехал на отбойник, который ведет на эстакаду. После наезда опрокинулся. К счастью, никто не пострадал», - сказано в сообщении.
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Полицейские будут выяснять точные обстоятельства аварии.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 2 апреля в столице на проспекте Победы, возле метро Нивки. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети.
«Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, наехал на отбойник, который ведет на эстакаду. После наезда опрокинулся. К счастью, никто не пострадал», - сказано в сообщении.
Читайте также: Возле Киева произошло тройное ДТП: есть погибший
Полицейские будут выяснять точные обстоятельства аварии.
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