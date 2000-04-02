В Киеве Hyundai въехал в отбойник и перевернулся

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 2 апреля в столице на проспекте Победы, возле метро Нивки. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети.«Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, наехал на отбойник, который ведет на эстакаду. После наезда опрокинулся. К счастью, никто не пострадал», - сказано в сообщении.Полицейские будут выяснять точные обстоятельства аварии.