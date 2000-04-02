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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Hyundai въехал в отбойник и перевернулся

В Киеве Hyundai въехал в отбойник и перевернулсяВ аварии никто не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 2 апреля в столице на проспекте Победы, возле метро Нивки. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети.

«Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, наехал на отбойник, который ведет на эстакаду. После наезда опрокинулся. К счастью, никто не пострадал», - сказано в сообщении.

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Полицейские будут выяснять точные обстоятельства аварии.
В Киеве Hyundai въехал в отбойник и перевернулся

В Киеве Hyundai въехал в отбойник и перевернулся
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:01 » Автор: Татьяна Шедько
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