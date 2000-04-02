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Раздел: Происшествия  
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В Харькове мужчина несколько раз пытался покончить с собой

В Харькове мужчина несколько раз пытался покончить с собойМужчину успели спасти полицейские.

В Харькове вчера, 1 апреля, около 11:00 в полицию поступило сообщение, что улице 23 августа мужчина пытается покончить с собой. Информацией поделились в секторе коммуникации областной полиции.

«Гражданин пытался свести счеты с жизнью, нанеся себе физические повреждения. Руки мужчины были связаны, а на шее находилась веревка. Молодой человек прыгнул из окна квартиры второго этажа, после чего пытался себя порезать», - рассказали полицейские.

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Мужчина был весь в крови. Ему оказали первую помощь и передали медикам. О случившемся инциденте сообщили родным пострадавшего.
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 Теги: Харьков, самоубийство

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Сегодня, 13:27 » Автор: Татьяна Шедько
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